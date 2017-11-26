Після заворушень у Брюсселі арештовані десятки людей

Неділя, 26 листопада 2017, 09:51

У Брюсселі демонстрація проти рабства у Лівії закінчилася заворушеннями, в результаті яких заарештовані були десятки людей.

Про це повідомляє Le Soir.

Через заворушення поліція повідомила про щонайменше 50 затримань. Перед цим глава МВС Бельгії Жан Жамбон у Твіттері повідомив про 100 затримань.

Пізніше прокуратура Брюсселя оголосила про 16 судових і 55 адміністративних арештів. Йдеться про арешти молодих людей у віці від 15 до 18 років.

Сутички спалахнули після демонстрації проти рабства у Лівії приблизно о 16.00 25 листопада. Зазначається, що основну шкоду завдала група з близько 30 протестувальників, що громили вітрини магазинів і поліцейський автомобіль.

До вечора поліція навела лад у бельгійській столиці, було застосовано один гелікоптер та водомет.

Постраждалих в результаті заворушень немає.

Варто зазначити, що це вже третій подібний інцидент у листопаді. У ніч на неділю 12 листопада вуличні бійки футбольних фанатів спалахнули у центрі Брюсселя після виходу команди Марокко на чемпіонат світу. Фанати закидали поліцію ракетами, громили інфраструктуру та били вітрини магазинів.

15 листопада у центрі Брюсселя відбулися сутички між поліцією і прихильниками відомого блогера. Учасники мітингу били вітрини і автомобілі.