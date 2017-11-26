В результате беспорядков в Брюсселе арестованы десятки людей

Воскресенье, 26 ноября 2017, 09:51

В Брюсселе демонстрация против рабства в Ливии закончилась беспорядками, в результате которых были арестованы десятки людей.

Об этом сообщает Le Soir.

После беспорядков полиция сообщила о по меньшей мере 50 задержаниях. Перед этим глава МВД Бельгии Жан Жамбон в Твиттере сообщил о 100 задержаниях.

Позже прокуратура Брюсселя заявила про 16 судебных и 55 административных арестов. Речь идет об арестах молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет.

Столкновения вспыхнули после демонстрации против рабства в Ливии примерно в 16.00 25 ноября. Отмечается, что основной вред нанесла группа из около 30 протестующих, разгромивших витрины магазинов и полицейский автомобиль.

К вечеру полиция навела порядок в бельгийской столице, был применен один вертолет и водомет.

Пострадавших в результате беспорядков нет.

Стоит отметить, что это уже третий подобный инцидент в ноябре. В ночь на воскресенье 12 ноября уличные драки футбольных фанатов вспыхнули в центре Брюсселя после выхода команды Марокко на чемпионат мира. Фанаты забросали полицию ракетами, громили инфраструктуру и били витрины магазинов.

15 ноября в центре Брюсселя произошли столкновения между полицией и сторонниками известного блогера. Участники митинга били витрины и автомобили.