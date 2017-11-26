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Іран пригрозив Європі наростити дальність ракет

Неділя, 26 листопада 2017, 10:59
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Іран збільшить дальність своїх ракет, якщо Європа буде йому погрожувати.

Про це заявив заступник глави Корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі, повідомляє Reuters з посиланням на іранське агентство Fars.

"Якщо ми і зберігаємо дальність наших ракет відстанню до 2000 км, то це не тому що у нас не вистачає технологій. Ми виконуємо нашу стратегічну доктрину" - сказав він.

"Досі ми відчували, що Європа не є загрозою, тому ми не збільшили дальність наших ракет. Але якщо Європа захоче перетворитися на загрозу, ми збільшимо дальність", - заявив Саламі.

Раніше глава Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Алі Джафарі заявив, що ракети дальністю 2 тисячі кілометрів можуть покрити "більшість американських інтересів і сил" у регіоні, тому Ірану немає потреби збільшувати дальність ракет.

Франція раніше закликала до безкомпромісного діалогу з Іраном щодо його ракетної програми. Іран наполягає, що його ракетна програма спрямована на захист і не є предметом обговорення.

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