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ЄС розкритикував російський закон про іноземних агентів для ЗМІ

Неділя, 26 листопада 2017, 14:15
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ЄС виступив з критикою російського закону  про статус "іноземного агента" для ЗМІ у відповідь на "утиски" російських RT та Sputnik в США.

Про це йдеться у заяві  Європейської служби зовнішніх дій.

В ЄС нагадали про давню і чітку позицію щодо того, що існуюче російське законодавство про маркування НУО як "іноземних агентів" та подальші штрафи, перевірки та стигматизація означених організацій ще більше посилюють обмеження щодо здійснення основних свобод в Росії та гальмують незалежне громадянське суспільство в країні.

"Законодавство про "іноземних агентів" йде врозріз з зобов'язаннями РФ у сфері прав людини. Це нова загроза свободі і незалежності ЗМІ та доступу до інформації, ще одна спроба звузити простір для незалежних голосів в Росії", - йдеться в заяві.

Напередодні президент Росії Володимир Путін підписав закон про статус іноземного агента для ЗМІ.

Положення закону дозволяють визнати ЗМІ "іноземним агентом", якщо воно отримує фінансування з-за кордону.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звернулося до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Як відомо, в оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб ішлося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названий телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля". У документі вказано, що RT America "позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом".

Після цього президент Росії Володимир Путін назвав дії США щодо російських RT та Sputnik "атакою на свободу слова" і попередив про "дзеркальну" відповідь Москви.

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