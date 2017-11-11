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Путін пообіцяв США "дзеркальну" відповідь через "утиски" RT та Sputnik

Субота, 11 листопада 2017, 15:46
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Президент Росії Володимир Путін назвав дії США щодо російських RT та Sputnik "атакою на свободу слова" і попередив про "дзеркальну" відповідь Москви.

Про це Путін заявив сьогодні журналістам на прес-конференції за підсумками саміту АТЕС, повідомляє російське видання "РИА Новости".

"Без свободи слова демократії не існує. Атака на наші засоби масової інформації в Сполучених Штатах - це атака на свободу слова, без всякого сумніву", - заявив Путін.

Повідомляється, що зараз в Держдумі РФ депутати пропонують включити іноземні ЗМІ - CNN, "Голос Америки", радіо "Свобода" - в закон про іноземних агентів.

"Те, що зараз обговорюється в Державній думі, - я вчора це бачив - може бути, занадто різкувато, але це природно, тому що на рівні представницьких органів влади часто звучать крайні оцінки, різкі судження і жорсткі пропозиції. Але відповідь ми обов'язково повинні будемо сформулювати, і вона буде дзеркальною", - сказав Путін.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звернулося до російської телекомпанії RT, раніше Russia Today, з пропозицією зареєструвати американське відділення мовника як "іноземного агента".

Як відомо, в оприлюдненому в січні звіті американських спецслужб ішлося, що Росія втрутилася в президентські вибори 2016 року. Окремо в цьому звіті названий телеканал RT, який фахівці вважають "головним інструментом міжнародної пропаганди Кремля". У документі вказано, що RT America "позиціонує себе як американський канал і навмисно намагається приховати будь-які юридичні зв’язки з російським урядом".

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