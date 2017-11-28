ЄС ще визначає, на яких умовах дасть Україні новий кредит

Вівторок, 28 листопада 2017, 10:56

Обсяг і умови надання Європейським Союзом макрофінансової допомоги Україні в рамках можливої нової програми ще не визначені й будуть предметом обговорення і між сторонами, і всередині Євросоюзу.

Про це повідомили в представництві ЄС в Україні у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"ЄС має намір оцінити наданий Україною запит у подальшій макрофінансовій допомозі", - йдеться у відповіді.

У диппредставництві зазначили, що Європейська комісія внесе пропозицію з цього питання до Європейського парламенту та Європейської ради, які повинні будуть схвалити її для здійснення такої операції.

При цьому в разі затвердження нової програми фінансової допомоги умови її надання будуть закріплені в новому меморандумі про взаєморозуміння, узгодженому двома сторонами.

"Специфіка цих умов має обговорюватися. Але видається очевидним, що до їх переліку входитиме продовження реформ у ключових сферах, що містяться в поточній програмі, з урахуванням економічних і структурних змін, що відбулися за останні два роки", - зазначено у відповіді на запит.

У представництві ЄС зазначають, що визначення остаточного розміру макрофінансової допомоги є складним процесом, під час якого враховується економічна ситуація і фінансові потреби відповідної країни, а також успіхи у проведенні реформ.

"Деталі будь-якої можливої нової програми - якщо українська влада зробить запит - мають бути розроблені. Це передбачає суму, тривалість і кількість траншів, які можна було б передбачити, а також супутні політичні умови", - наголосили в представництві.

Раніше повідомлялося, що з 2018 року має почати діяти нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу, обсяг якої може бути близьким до 1.8 млрд євро.

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