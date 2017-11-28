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ЕС еще определяет, на каких условиях даст Украине новый кредит

Вторник, 28 ноября 2017, 10:56
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Объем и условия предоставления Европейским Союзом макрофинансовой помощи Украине в рамках возможной новой программы еще не определены и будут предметом обсуждения и между сторонами, и внутри Евросоюза.

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"ЕС намерен оценить поданный Украиной запрос на дальнейшую макрофинансовую помощь", - говорится в ответе.

В диппредставительстве отметили, что Европейская комиссия внесет предложение по этому вопросу в Европейский парламент и Европейский совет, которые должны будут одобрить его для осуществления такой операции.

При этом в случае утверждения новой программы финансовой помощи условия ее предоставления будут закреплены в новом меморандуме о взаимопонимании, согласованном двумя сторонами.

"Специфика этих условий должна обсуждаться. Но кажется очевидным, что в их число будет входить продолжение реформ в ключевых сферах, содержащиеся в текущей программе, с учетом экономических и структурных изменений, произошедших за последние два года", - говорится в ответе на запрос.

В представительстве ЕС отмечают, что определение окончательного размера макрофинансовой помощи – это сложный процесс, в ходе которого учитывается экономическая ситуация и финансовые потребности соответствующей страны, а также успехи в проведении реформ.

"Детали любой возможной новой программы - если украинская власть сделает запрос - должны быть разработаны. Это предполагает сумму, продолжительность и количество траншей, которые можно было бы предположить, а также сопутствующие политические условия", - отметили в представительстве.

Ранее сообщалось, что с 2018 года должна начать действовать новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза, объем которой может быть близок к 1,8 млрд евро.

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