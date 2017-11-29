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В Україні перекрили канал постачання бойовиків ІДІЛ до Євросоюзу за безвізом - ГПУ

Середа, 29 листопада 2017, 08:40
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Служба безпеки України затримала злочинну групу, пов'язану з терористичною організацією "Ісламська держава", що створила канал нелегальної міграції до Європи.

Про це у своєму Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Прокуратурою Київської області спільно з співробітниками СБУ затримано групу осіб, які налагодили канал нелегальної міграції шляхом виготовлення підроблених документів (паспортів громадянина України, паспортів громадянина України для виїзду за кордон та ін.) та їх збуту українцям та громадянам іноземних країн", - написала вона.

Було встановлено, що до злочинної групи входять громадяни азіатських країн, РФ та України, які сповідують радикальні ісламістські релігії та причетні до діяльності терористичного угруповання "Ісламська Держава".

За даними ГПУ, в ході проведення в рамках кримінального провадження заходів встановлено, що зловмисники за організацію каналу нелегального переправлення громадян України та іноземців до країн Західної Європи шляхом виготовлення підроблених документів отримують у замовника грошові кошти у сумі 6 000 доларів США.

У вартість так званої послуги входить виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виготовлення паспорта громадянина України, організація безперешкодного проходження прикордонного контролю під час перетинання Державного кордону України шляхом надання інструкцій та вказівок.

Фото з Facebook-сторінки Лариси Сарган
 
 

"За результатами проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання зловмисників вилучено 15 підроблених паспортів та готівкові кошти у розмірі 108 тис. гривень. 

На підставі ст.208 КПК України затримано 3 особи. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - повідомила Сарган.

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