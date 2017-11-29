В Украине перекрыли канал поставки боевиков ИГИЛ в Евросоюз за безвизом - ГПУ

Среда, 29 ноября 2017, 08:40

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Служба безопасности Украины задержала преступную группу, связанную с террористической организацией "Исламское государство", создавшей канал нелегальной миграции в Европу.

Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками СБУ было задержано группу лиц, которые наладили канал нелегальной миграции путем изготовления поддельных документов (паспортов гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и др.) и их сбыта украинцам и гражданам иностранных государств", - написала она .

Было установлено, что в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины, которые исповедуют радикальные исламистские религии и причастны к деятельности террористической группировки "Исламское Государство".

По данным ГПУ, в ходе проведения в рамках уголовного производства мер установлено, что злоумышленники за организацию канала нелегальной переправки граждан Украины и иностранцев в страны Западной Европы путем изготовления поддельных документов получают у заказчика денежные средства в сумме 6000 долларов США.

В стоимость так называемой услуги входит изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, изготовление паспорта гражданина Украины, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины путем предоставления инструкций и указаний.

Фото с Facebook-страницы Ларисы Сарган

"По результатам проведения санкционированных обысков по адресам проживания злоумышленников изъято 15 поддельных паспортов и наличные средства в размере 108 тыс. гривен.

На основании ст.208 КПК Украины задержаны 3 человека. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила Сарган.