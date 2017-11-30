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Посол ЄС закликав невідкладно призначити членів ЦВК

Четвер, 30 листопада 2017, 12:29
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Нових членів Центральної виборчої комісії слід призначити невідкладно, наголосив глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

Про це він заявив на конференції "Свобода вираження поглядів і виборчий процес в Україні" в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я майже кожного тижня протягом року повторював, що необхідно, щоб затвердили 13 нових членів виборчої комісії на своїх посадах І я сподіваюся, що політичне керівництво країни зрозуміє, що ці 13 нових членів Центральної виборчої комісії повинні бути призначені без затримок", - сказав Мінгареллі.

Крім того, посол зазначив, що ЄС буде стежити за прийняттям проекту виборчого кодексу.

"Оскільки в суспільстві вже є певні перемоги, зараз важливо, щоб у другому читанні законопроект відобразив ці перемоги. І щоб Верховна Рада дійсно допомогла прийняттю нового кодексу, виборчої системи." - сказав дипломат.

При цьому Мінгареллі додав, що нові прозорі правила виборів повинні бути прийняті завчасно, а не безпосередньо перед проведенням виборів.

Ще влітку 2016 року президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб.

У 12 з 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень закінчився 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов'язки на підставі змін у закон України "Про Центральну виборчу комісію", які були внесені в березні 2014 року з метою забезпечення безперервності виборчого процесу під час президентської виборчої кампанії.

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