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"План Маршалла" для України вже отримав чіткі обриси - Климпуш-Цинцадзе

Субота, 04 листопада 2017, 10:29
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Литва ретельно підготувалася до подання проекту "Новий Європейський план для України на 2017-2020 рр." (так званий "План Маршалла для України") іншим членам Європейського Союзу.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі "5 каналу".

"Безумовно, той факт, що Литва своїми зусиллями і дуже ретельною підготовкою такого європейського плану для України, так званого "Плану Маршалла"", підготувала ґрунт для того, щоб мати можливість його уявити і бути почутою іншими членами Європейського Союзу. Це дуже важливо", - сказала вона.

За її словами, цей план вже отримав конкретизовані обриси "зі структурою, з розумінням тих механізмів, які повинні бути закладені" для того, щоб план міг бути реалізований.

"Ми мусимо розуміти, що це лише початок шляху для того, щоби цей план отримав реальну підтримку усіх партнерів або великої кількості партнерів, які би залучились до того інвестиційного плану в 5 мільярдів доларів чи євро щорічно на інвестиції для України, з якою пропозицією йде Литва", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, якщо ініціативу Литви реалізують і залучать заплановані інвестиції, то в Україні ВВП може щорічно зростати на 6-8%.

Як повідомлялося, план допомоги Україні презентують 6 листопада у Сеймі Литви для послів Канади, США, Японії та держав-членів ЄС у Литві.

Раніше повідомлялося, що "План Маршалла" про довгострокову підтримку України, офіційно підтриманий Європейською народною партією, буде представлено на саміті Східного партнерства в Брюсселі у листопаді.

Як з’ясувалося, у документах саміту "Східного партнерства" немає навіть побіжної згадки про так званий "план Маршалла".

Детальніше про "План Маршалла для України" читайте у інтерв’ю: "Андрюс Кубілюс: Є підтримка "плану Маршалла" для України, йдеться про 5 млрд євро на рік".

Та у статті "ЄвроПравди": "Комісар Ган проти плану Маршалла: ідея про масштабну допомогу Україні втрачає підтримку".

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