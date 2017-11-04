Німеччина планує купити супутники-шпигуни за 400 млн євро - ЗМІ

Субота, 04 листопада 2017, 16:07

Німеччина планує запустити до трьох супутників-шпигунів, дані з яких отримуватиме німецька Федеральна розвідувальна служба (BND).

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Спеціальна група в бюджетному комітеті Бундестагу дала зелене світло виділенню спершу 400 мільйонів євро на заплановану систему під назвою Georg.

Зазначена група займається обговоренням та схваленням таємних пропозицій щодо фінансування німецьких спецслужб.

Обґрунтування проекту полягає в тому, що BND повинна бути в змозі "швидко і самостійно здобувати інформацію, щоб надавати якомога більш незалежну та актуальну оцінку ситуації".

На даний момент BND змушена купувати необхідні матеріали на комерційному ринку або ж звертатися до міжнародних партнерів. Компанії Airbus та OHB вже нібито надали свої пропозиції щодо виробництва запланованої системи.

Проект розкритикували представники німецької Лівої партії. На їхню думку, в Бундесверу вже є подібна система, яку "можна, імовірно, було би ще оптимізувати", сказав Андре Ган, віце-голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами.