У Бонні "екологічні" протести перед початком кліматичної конференції

Субота, 04 листопада 2017, 18:01

фото

Тисячі демонстрантів пройшли маршем у Бонні на знак протесту проти використання викопного палива.

Про це повідомляє Associated Press.

У понеділок в Бонні розпочнеться конференція ООН з питань клімату 2017 року, відома як COP23.

Учасники акції мали банери з гаслами на кшталт "Революція, а не забруднення" (Revolution Not Pollution) та "Трамп: кліматичний геноцид ".

Організатори протесту кажуть, що демонстрація зібрала близько 25 000 людей. Поліція не оголошувала офіційних оцінок, але заявила, що розмір натовпу був "явно більше", ніж очікувні 10 тисяч.

Багато протестуючих критикували залежність німецького уряду від вугільних електростанцій, навіть попри амбітні державні цілі замінити їх енергією х відновлюваних джерел.

Питання клімату є одним із каменів спотикання у переговорах про формування німецького уряду.

Партія "Зелені" наполягає на закритті 20 вугільних електростанцій, які є найбільшими забруднювачами повітря, і повній відмові від вугілля до 2030 року.