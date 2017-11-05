Репетиція парламентських виборів в Італії: Сицилія обирає губернатора

Неділя, 05 листопада 2017, 11:25

В неділю на Сицилії відбуваються вибори нового губернатора регіону – це останнє важливе голосування, яке називають "генеральною репетицією" перед загальнонаціональними парламентськими виборами наступного року в Італії.

Про це повідомляє Reuters.

За пост очільника регіону борються п’ять кандидатів, головна боротьба розгорнулась між єдиним кандидатом від правоцентристів Нелло Музумечі та представником популістського євроскептичного руху "П’ять зірок" Джанкарло Канчеллері.

Перемога Музумечі, якого підтримує партія екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі, відновить традиційний політичний порядок на острові після чотирьох років правління лівоцентристської адміністрації.

Берлусконі, якого вважали "політично мертвим" після серії скандалів та операції на серці, сподівається з перемогою на Сицилії повернути собі лідерство у національній гонці.

З іншого боку, якщо перемогу здобуде кандидат від руху "П’ять зірок", то євроскептики отримають свою першу регіональну адміністрацію, а тому зміцнять позиції напередодні національних виборів весною.

Керівній в країні Демократичній партії не вдалося домовитися з лівими щодо єдиного кандидата. Тому від демократів за пост губернатора побореться Фабріціо Мікарі, а від лівих - Клаудіо Фава.

Право голосу мають 4,% мільйони сицилійців. Результати екзит-полів будуть оприлюднені після десятої вечора за місцевим часом. Підрахунок голосів розпочнеться в понеділок вранці.