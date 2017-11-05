Репетиция парламентских выборов в Италии: Сицилия выбирает губернатора

Воскресенье, 05 ноября 2017, 11:25

В воскресенье на Сицилии проходят выборы нового губернатора региона - это последнее важное голосование, которое называют "генеральной репетицией" перед общенациональными парламентскими выборами в следующем году в Италии.

Об этом сообщает Reuters.

За пост главы региона борются пять кандидатов, основная борьба развернулась между единым кандидатом от правоцентристов Нелло Музумечи и представителем популистского евроскептических движения "Пять звезд" Джанкарло Канчеллери.

Победа Музумечи, которого поддерживает партия экс-премьера Сильвио Берлускони, восстановит традиционный политический порядок на острове после четырех лет правления левоцентристской администрации.

Берлускони, которого считали "политически мертвым" после серии скандалов и операции на сердце, надеется с победой на Сицилии вернуть себе лидерство в национальной гонке.

С другой стороны, если победу одержит кандидат от движения "Пять звезд", то евроскептики получат свою первую региональную администрацию, а потому укрепят позиции накануне национальных выборов весной.

Руководящей в стране Демократической партии не удалось договориться с левыми относительно единого кандидата. Поэтому от демократов за пост губернатора поборется Фабрицио Микари, а от левых - Клаудио Фава.

Право голоса имеют 4,% млн сицилийцев. Результаты экзит-полов будут обнародованы после десяти вечера по местному времени. Подсчет голосов начнется в понедельник утром.