Послам у Литві представлять "план Маршалла" для України

Понеділок, 06 листопада 2017, 11:28

У понеділок литовські політики представлять іноземним дипломатам ініційований ними план допомоги Євросоюзу Україні.

Про це повідомляє портал Delfi.

У презентації візьмуть участь посли держав ЄС і держав, що беруть участь у програмі "Східного партнерства".

З ініціативою підтримати малий і середній бізнес в Україні в минулому році виступив колишній литовський прем'єр, парламентар Андрюс Кубілюс. Він разом з віце-спікером Сейму Гедімінасом Кіркіласом відвідав багато столиць найважливіших держав Заходу. Увагу в справі підтримки цього плану став приділяти і литовський уряд.

"Ця зустріч в Сеймі є продовженням нашої лобістської кампанії", - сказав Кубілюс.

У презентації також візьмуть участь спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс, глава МЗС Лінас Лінкявічюс.

Протягом десяти років політики пропонують виділити Україні з 2018 року 50 млрд євро допомоги. Литовські дипломати і політики домагаються того, щоб "план Маршалла" для України отримав підтримку на листопадовому саміті "Східного партнерства" ЄС, а також в Європарламенті.