Послам у Литві представлять "план Маршалла" для України

У понеділок литовські політики представлять іноземним дипломатам ініційований ними план допомоги Євросоюзу Україні.
Про це повідомляє портал Delfi.
У презентації візьмуть участь посли держав ЄС і держав, що беруть участь у програмі "Східного партнерства".
З ініціативою підтримати малий і середній бізнес в Україні в минулому році виступив колишній литовський прем'єр, парламентар Андрюс Кубілюс. Він разом з віце-спікером Сейму Гедімінасом Кіркіласом відвідав багато столиць найважливіших держав Заходу. Увагу в справі підтримки цього плану став приділяти і литовський уряд.
"Ця зустріч в Сеймі є продовженням нашої лобістської кампанії", - сказав Кубілюс.
У презентації також візьмуть участь спікер Сейму Вікторас Пранцкетіс, глава МЗС Лінас Лінкявічюс.
Протягом десяти років політики пропонують виділити Україні з 2018 року 50 млрд євро допомоги. Литовські дипломати і політики домагаються того, щоб "план Маршалла" для України отримав підтримку на листопадовому саміті "Східного партнерства" ЄС, а також в Європарламенті.