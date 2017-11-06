Послам в Литве представят "план Маршалла" для Украины

Понедельник, 06 ноября 2017, 11:28

В понедельник литовские политики представят иностранным дипломатам инициированный ими план помощи Евросоюза Украине.

Об этом сообщает портал Delfi.

В презентации примут участие послы стран ЕС и стран, участвующих в программе "Восточного партнерства".

С инициативой поддержать малый и средний бизнес в Украине в прошлом году выступил бывший литовский премьер, парламентарий Андрюс Кубилюс. Он вместе с вице-спикером Сейма Гедиминасом Киркиласом посетил многие столицы важнейших государств Запада. Внимание этому плану стало уделять и литовское правительство.

"Эта встреча в Сейме является продолжением нашей лоббистской кампании", - сказал Кубилюс.

В презентации также примут участие спикер Сейма Викторас Пранцкетис и глава МИД Линас Линкявичюс.

В течение десяти лет, с 2018-го, политики предлагают выделить Украине 50 млрд евро помощи. Литовские дипломаты и политики добиваются того, чтобы "план Маршалла" для Украины получил поддержку ЕС на ноябрьском саммите "Восточного партнерства", а также в Европарламенте.