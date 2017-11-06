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Боснійські серби встановили пам’ятник Чуркіну

Понеділок, 06 листопада 2017, 15:40
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Боснійські серби встановили пам’ятник померлому постпреду РФ при ООН Віталію Чуркіну.

Про це повідомляє РТРС.

Церемонія відкриття відбулася у понеділок у Східному Сараєво – окрузі у Республіці Сербській, що входить до складу Боснії та Герцеговини.

У церемонії взяли участь представники місцевої влади та посольства РФ у Боснії та Герцеговині, а також кілька десятків громадян.

Пам’ятник розміщений біля входу в музей сучасної історії Республіки Сербської. Пам’ятник – це чорна мармурова плита з портретом дипломата і написом "Віталій Іванович Чуркін (1952-2017). Спасибі за російське "Ні".

 Фото: Radio Svobodna Europa

Таким чином боснійські серби висловили вдячність за блокування резолюції у Раді Безпеки ООН про Сребреницю два роки тому. У 2015 році Чуркін наклав вето на документ, розроблений Британією, у якому засуджувалися масові вбивства в Сребрениці як геноцид.

Як відомо, у липні 1995 року загони боснійських сербів увійшли в Сребреницю, оголошену Радою безпеки ООН "зоною безпеки".

Практично не зустрівши опору з боку легкоозброєних голландських військовослужбовців з числа "блакитних касок" ООН, війська сербського генерала Ратко Младича влаштували в місті розправу над мусульманським населенням.

В результаті було викрадено і вбито близько 8000 осіб, переважно чоловіків та юнаків.

Різанина в Среберениці залишається одним з найтяжчих військових злочинів в Європі після Другої світової війни. Лідери боснійських сербів заперечують факт етнічної чистки.

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер 20 лютого у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя. 

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