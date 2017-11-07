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Ультиматум Угорщини щодо мовного питання є неприйнятним – Климпуш-Цинцадзе

Вівторок, 07 листопада 2017, 14:48
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Угорщина, блокуючи європейську і євроатлантичну інтеграцію України, тим самим обмежує права національних меншин.

Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами зустрічі спільно з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич з послами країн-членів при Раді ЄС у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми пояснили свою готовність до діалогу і наше неприйняття будь-яких ультимативних заяв з боку Угорщини. Вона, ставлячи пропозиції щодо блокування європейської і євроатлантичної інтеграції України, тим самим обмежує права угорської меншини в Україні", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем'єр підкреслила, що закон про освіту є рамковим законодавством, а в подальших підзаконних актах буде опрацьовано план його імплементації.

"І ми переконані, що в рамках цих планів імплементації ми зможемо відобразити усі ті домовленості, на які ми вже вийшли з нашими партнерами з Польщі, з Болгарії, на які, сподіваємося, ми вийдемо з румунською стороною", - зазначила віце-прем’єр.

Нагадаємо, 6 листопада міністр освіти та науки України Лілія Гриневич у штаб-квартирі НАТО розповіла союзникам про те, що новий закон про освіту не звужує, а розширює права національних меншин.

Угорщина наполягає, що новий освітній закон порушує права угорської меншини в Україні, та обіцяє блокувати зближення України та ЄС.

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