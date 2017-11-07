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Ультиматум Венгрии по языковому вопросу неприемлем – Климпуш-Цинцадзе

Вторник, 07 ноября 2017, 14:48
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Венгрия, блокируя европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, тем самым ограничивает права национальных меньшинств.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам встречи совместно с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич с послами стран-членов при Совете ЕС в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Мы объяснили свою готовность к диалогу и наше неприятие любых ультимативных заявлений со стороны Венгрии. Будапешт, ставя предложения по блокированию европейской и евроатлантической интеграции Украины, тем самым ограничивает права венгерского меньшинства в Украине", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер подчеркнула, что закон об образовании является рамочным законодательством, а в последующих подзаконных актах будет отработан план его реализации.

"И мы убеждены, что в рамках этих планов имплементации мы сможем отразить все те договоренности, на которые мы уже вышли с нашими партнерами из Польши, из Болгарии, на которые, надеемся, мы выйдем с румынской стороной", - отметила вице-премьер.

Напомним, 6 ноября министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в штаб-квартире НАТО рассказала союзникам о том, что новый закон об образовании не сужает, а расширяет права национальных меньшинств.

Венгрия настаивает, что новый образовательный закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине, и обещает блокировать сближение Украины и ЕС.

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