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В Раді Європи опублікували рішення про Україну, якому опиралася РФ

Середа, 08 листопада 2017, 19:58
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У Раді Європи опублікували рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ), у якому РФ визнали відповідальною за імплементацію мінських домовленостей та підтвердили прогрес в реформах.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Ради Європи.

Комітет міністрів підтвердив свою відданість повному виконанню усіх ухвалених раніше рішень щодо ситуації в Україні.

Рішення КМРЄ підкреслює відповідальність Росії за виконання Мінських домовленостей, насамперед щодо припинення вогню та відведення військ, збройних формувань та військової техніки, і закликає до їх повної та швидкої імплементації.

Комітет привітав кроки, які Україна зробила у реформах та підкреслив прогрес в областях, що мають вирішальне значення для дотримання прав людини, зміцнення демократичних інститутів і верховенства закону.

Раніше джерела у Раді Європи повідомили "Європейській правді", що голосуванню за рішення передувало голосування за російські правки до нього. Жодна держава не підтримала їх.

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