В Раді Європи опублікували рішення про Україну, якому опиралася РФ

У Раді Європи опублікували рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ), у якому РФ визнали відповідальною за імплементацію мінських домовленостей та підтвердили прогрес в реформах.
Відповідне рішення опубліковане на сайті Ради Європи.
Комітет міністрів підтвердив свою відданість повному виконанню усіх ухвалених раніше рішень щодо ситуації в Україні.
Рішення КМРЄ підкреслює відповідальність Росії за виконання Мінських домовленостей, насамперед щодо припинення вогню та відведення військ, збройних формувань та військової техніки, і закликає до їх повної та швидкої імплементації.
Комітет привітав кроки, які Україна зробила у реформах та підкреслив прогрес в областях, що мають вирішальне значення для дотримання прав людини, зміцнення демократичних інститутів і верховенства закону.
Раніше джерела у Раді Європи повідомили "Європейській правді", що голосуванню за рішення передувало голосування за російські правки до нього. Жодна держава не підтримала їх.