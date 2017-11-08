Рада Європи визнала РФ відповідальною за Мінськ та підтвердила прогрес в реформах

Середа, 08 листопада 2017, 15:43

Рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) підтвердило, що Україна досягла значного прогресу в імплементації реформ, підтримуваних РЄ.

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив представник України при РЄ Дмитро Кулеба.

Кулеба також наголосив, що країни-члени схвалили доволі однозначні формулювання щодо відповідальності Російської Федерації за мирне врегулювання на Сході Україні.

"Для нас важливо, що у новому рішенні Комітет міністрів не лише оцінює реформи в Україні, які підтримує Рада Європи, а й чітко наголошує на відповідальності Росії за імплементацію Мінських домовленостей. Цинічні танці росіян довкола Мінська не викликають розуміння у Ради Європи", - заявив він.

Кулеба також нагадав про інше рішення КМРЄ, що було схвалене в травні і стосувалося Криму (детальніше про нього – в матеріалі "Текст рішення Ради Європи щодо Криму: як Страсбург допомагає Україні виграти в Гаазі").

"Цього року нам вдалося ухвалити два рішення Комітету міністрів, і їх потрібно читати як одне ціле. Обидва рішення давалися важко. Прямий тиск Росії на Комітет міністрів та їхня гра за лаштунками були шалені. Але результат є, і він відповідає інтересам України", - каже дипломат.

"Щодо реформ, то позиція Комітету міністрів чітка: він привітав прогрес в судовій, антикорупційній реформі та у децентралізації. Але це, звісно, не привід опустити руки. Україні потрібно реформуватися далі, щоб назад не було вороття", - заявив Кулеба.

Представник України в РЄ окремо висловив занепокоєння тим, що в Страсбурзі ведеться робота над зняттям з Росії санкцій, накладених в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Будемо і надалі активно співпрацювати з Радою Європи заради реформ. Головне, щоб Рада Європи себе не дискредитувала, необачно повернувши Росію до ПАРЄ без виконання відповідних резолюції Асамблеї", - наголосив він.

Детальніше про ситуацію, що склалася в ПАРЄ, читайте в матеріалі "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".