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В Совете Европы опубликовали решение об Украине, которому сопротивлялась РФ

Среда, 08 ноября 2017, 19:58
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В Совете Европы опубликовали решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), в котором РФ признали ответственной за внедрение минских договоренностей и подтвердили прогресс в реформах.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Европы.

Комитет министров подтвердил свою приверженность полному выполнению всех принятых ранее решений по ситуации в Украине.

Решение КМСЕ подчеркивает ответственность России за выполнение Минских договоренностей, прежде всего касательно прекращении огня и отвода войск, вооруженных формирований и военной техники, и призывает к их полной и быстрой имплементации.

Комитет приветствовал шаги, которые Украина сделала в реформах и подчеркнул прогресс в областях, имеющих решающее значение для соблюдения прав человека, укрепления демократических институтов и верховенства закона.

Ранее источники в Совете Европы сообщили "Европейской правде", что голосованию за решение предшествовало голосование за российские правки. Ни одно государство не поддержало их.

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