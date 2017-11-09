НАТО створює два нових центри у відповідь на російську загрозу

Четвер, 09 листопада 2017, 12:48

Міністри оборони країн-членів НАТО домовилися створити два нових командних центри в Європі в рамках реформування командної структури Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання у Брюсселі, повідомляє сайт Альянсу.

Перший центр - командування в Атлантиці (Command for the Atlantiс) буде захищати морські шляхи для забезпечення руху важкого обладнання з США або Канади в Європу.

"Командування в Атлантиці має забезпечити, щоб морські лінії зв'язку між Європою та Північною Америкою залишалися вільними та безпечними. Це життєво необхідно для нашого трансатлантичного Альянсу", - сказав Столтенберг.

Друга структура - логістичний центр для поліпшення переміщення обладнання та військ по всій Європі.

"Він також має зміцнити матеріально-технічні функції у командній структурі НАТО. Наші військові ще розробляють деталі. Результати їхньої роботи будуть представлені міністрам оборони в лютому наступного року", - сказав генсек.

Столтенберг також наголосив на необхідності покращенні інфраструктури, такої як дороги, мости, залізниці, злітно-посадкові смуги та порти. Тому НАТО зараз оновлює військові вимоги до цивільної інфраструктури.

Він зазначив, що дії НАТО не спрямовані проти якоїсь країни, але визнав, що вони є відповіддю на дії РФ в останні роки, зокрема, через використання військової сили проти України.

"НАТО має бути здатним відповісти на це, і ми відреагували частково завдяки більшому розгортанню військ у східній частині альянсу, а також за рахунок збільшення готовності наших сил та збільшення нашої здатності переміщати сили. І ми постійно адаптуємося, і те, що ми робимо в Європі зараз, є частиною цієї адаптації", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, міністри оборони країн-членів АТО схвалили рішення про створення нової структури – Центру кібероперацій.