Президент Польщі вимагає прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами"

Вівторок, 07 листопада 2017, 16:58

Президент Польщі Анджей Дуда вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від президента Порошенка виправлення цієї ситуації.

Про це він заявив заявив у інтерв’ю телебаченню Trwam та радіо Maryja.

"Я очікую від президента Петра Порошенка і його колег, що люди, які відкрито проголошують націоналістичні і антипольські погляди, не займатимуть важливі місця в українській політиці, тому що такі люди не сприяють розбудові відносин між нашими країнами ", - відзначив президент Польщі.

Дуда відзначив, що такі люди в українській політиці є. "Усі знають, що вони є, це дуже поганий знак проти нас з української сторони. Це не прийнятно", - відзначив польський президент.

Як повідомляло раніше "Європравда", глава МЗС Вітольд Ващиковський не радитиме президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.

Нещодавно Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

Детальніше про це читайте у статті "Хто очолить МЗС Польщі та чому лунають жорсткі заяви щодо України".