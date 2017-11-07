Знайти
АКТУАЛЬНО

Міністр розвіяла у Європарламенті міфи довкола освітнього закону

Президент Польщі вимагає прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами"

У Лондоні заарештували впливового хорватського олігарха

У Британії знайшли мертвим політика, звинуваченого у "неналежній поведінці" з жінками

Клімкін провів консультації з послом України після його скандальних заяв щодо Сербії

НАТО реформує командну структуру через російську загрозу

НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України – генсек Альянсу






Президент Польщі вимагає прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами"

Вівторок, 07 листопада 2017, 16:58
Версія для друку Коментарі

Президент Польщі Анджей Дуда вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від президента Порошенка виправлення цієї ситуації.

Про це він заявив заявив у інтерв’ю телебаченню Trwam та радіо Maryja.

"Я очікую від президента Петра Порошенка і його колег, що люди, які відкрито проголошують націоналістичні і антипольські погляди, не займатимуть важливі місця в українській політиці, тому що такі люди не сприяють розбудові відносин між нашими країнами ", - відзначив президент Польщі.

Дуда відзначив, що такі люди в українській політиці є. "Усі знають, що вони є, це дуже поганий знак проти нас з української сторони. Це не прийнятно", - відзначив польський президент.

Як повідомляло раніше "Європравда", глава МЗС Вітольд Ващиковський не радитиме президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.

Нещодавно Ващиковський оголосив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

Детальніше про це читайте у статті "Хто очолить МЗС Польщі та чому лунають жорсткі заяви щодо України".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
19:16
Сейм Литви у першому читанні схвалив "Закон Магнітського"
18:51
ЄС у грудні має намір скласти "чорний список" податкових притулків
18:46
У британському парламенті закликали визнати Голодомор геноцидом
18:32
Міністр розвіяла у Європарламенті міфи довкола освітнього закону
18:16
Трампа не запросили на кліматичний саміт у Парижі
18:12
Німецька НУО звинуватила Лівію у загибелі мігрантів під час рятувальної операції
17:47
"План Маршалла": глава МЗС Литви обговорить допомогу Україні з комісаром Ганом
17:36
Глава МЗС Литви: здатність України засвоювати фіндопомогу донорів кульгає
17:24
Громадяни Молдови відправляють з-за кордону більше євро, ніж рублів
16:58
Президент Польщі вимагає прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами"
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Брюссель

Новий статус України в НАТО: завдання, що стало реальним

Ми не вимагаємо "надання Києву ПДЧ вже сьогодні", визначення "дати вступу в НАТО" чи іншої нісенітниці. Членство в Альянсі не повинно бути метою саме по собі. Але чи стала нинішня заява Столтенберга тим, чого чекала Україна? На жаль, також ні...

Сергій Бобок, Status Quo

Інтернет без реклами цигарок: що гальмує впровадження антитютюнових директив ЄС

Угода про асоціацію передбачає впровадження в українське законодавство антитютюнових норм ЄС. Це має призвести до цілковитої заборони реклами тютюнових виробів в інтернеті. І саме тому ці норми досі не схвалені Верховною радою.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  