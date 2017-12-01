Екс-радник Трампа зізнався у брехні ФБР і готовий свідчити проти президента

П'ятниця, 01 грудня 2017, 18:36

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

Про це повідомляє ABC News.

Раніше стало відомо, що спеціальний радник Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у президентські вибори у США, висунув Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.

Зокрема, Флінн збрехав, коли розповів ФБР, що не просив Кисляка "утриматися від ескалації ситуації" у відповідь на санкції, накладені президентом Обамою на РФ, і що не просив Кисляка відкласти чи заблокувати резолюцію Радбезу ООН.

Зізнання Флінна свідчить про те, що він погодився на співпрацю з командою Роберта Мюллера. У короткій заяві, опублікованій в п'ятницю вранці командою Мюллера, немає ні слова про те, яку інформацію Флінн надав уряду в рамках угоди.

Однак люди, знайомі з угодою, повідомили ABC News, що він прийняв рішення сприяти слідству.

За словами близьких до Флінна осіб, він повідомив своїм довіреним особам про рішення визнати себе винним протягом останньої доби. За їхніми словами, Флінн вважає, що він більше не потрібен Трампу і погодився відповісти на питання слідчих про президента чи інших осіб.

Зокрема, Флінн нібито готовий засвідчити, що Дональд Трамп доручив йому установити контакт з росіянами - для початку аби домовитися про спільну боротьбу проти ІДІЛ в Сирії.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.