Глави МЗС України і Угорщини можуть зустрітися після висновків "Венеціанки"

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П'ятниця, 01 грудня 2017, 19:28
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що є домовленість про зустріч із міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Про це він сказав 1 грудня в Ужгороді, повідомляє Укрінформ.

"У нас є попередня домовленість про зустріч із колегою Сіярто. Вона відбудеться за кілька днів до чи за кілька днів після висновків Венеційської комісії (щодо мовної статті закону про освіту, - ред.)", - зазначив Клімкін.

Разом із тим, відповідаючи на запитання журналістів, він заявив, що так зване угорське питання штучно політизоване, а шлях до його вирішення лежить через відкритий діалог з громадою. Впровадження закону про освіту, на думку міністра, - це наша, українська справа, ми так дбаємо про угорську громаду в Україні, оскільки маємо дати українським угорцям шанс на майбутнє, в тому числі і завдяки володінню державною мовою.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повторив тезу про "дискримінаційність" українського закону про освіту і заявив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства. 

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