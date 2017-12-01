МЗС Німеччини вимагає захисту прав людини в окупованому Криму

П'ятниця, 01 грудня 2017, 20:30

Німецький уряд засуджує анексію українського Криму і порушення на півострові прав людини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Міністр закордонних справ Зігмар Габріель і весь федеральний уряд постійно і без натяків критикують анексію Криму, яка суперечить міжнародному праву, у тому числі у ході зустрічей і переговорів із російським урядом і громадськістю", - заявили у міністерстві.

У відомстві підкреслили, що "категорично виступають за відновлення верховенства права та захисту прав людини у Криму".

Раніше українські правозахисники закликали главу МЗС Німеччини Габріеля поставити перед урядом Росії питання про необхідність допустити лікарів до українських політв'язнів у Росії і окупованому Криму.

На брифінгу у п'ятницю представник МЗС Німеччини Райнер Бреуль сказав, що офіційного звернення від правозахисників у Берліні поки не отримували.