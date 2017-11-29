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Кулеба: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору Ради Європи

Середа, 29 листопада 2017, 16:55
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Україна занепокоєна, що протягом останніх місяців питання прав людини в окупованому Криму та на Донбасі зникли з поля зору уповноважених осіб Ради Європи.

Про це "Європейській правді" повідомили у представництві України в Раді Європи.

Повідомляється, що 29 листопада відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, під час якого комісар РЄ з прав людини Нілс Мужнієкс представив звіт про свою роботу за третій квартал 2017 року.

У відповідь на презентацію постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба висловив глибокий жаль з приводу того, що протягом звітного періоду згубна ситуація із захистом прав людини в Криму та на Донбасі не перебувала на порядку денному комісара.

При цьому за той же період криза з правами людини в окупованому Росією Криму була висвітлена у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини та у доповіді Human Rights Watch.

Делегація України наголосила, що ці документи чітко відобразили масштаби протиправних дій та порушень прав людини, вчинених російською окупаційною владою в Криму, і вкотре доводять, що Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання.

"Сьогодні мені довелося відійти від дипломатичної риторики і назвати речі своїми іменами: за винятком справи Ахтема Чийгоза, який вже звільнений, права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору уповноважених осіб Ради Європи. Це факт, і це тотально неприпустимо", - зазначив Дмитро Кулеба.

Україна занепокоєна, що протягом останніх місяців була відсутня реакція комісара на системні і жорстокі репресії окупаційної влади, на порушення прав людини, вчинені російською владою в Криму, на смерть Веджіє Кашки, а також на викрадення Росією Павла Гриба. Не реагував на ці події і генеральний секретар Ради Європи.

"Особливо насторожує, що це відбувається на тлі активних зусиль окремих сил повернути Росію до ПАРЄ", - ідеться у повідомленні.

З метою виправлення ситуації Україна закликала комісара приділяти увагу порушеній проблематиці і, зокрема, виконати пункт 9 рішення Комітету міністрів Ради Європи "Ситуація в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)" від 3 травня 2017 року.

У цьому параграфі Комітет міністрів "запропонував комісару з прав людини Ради Європи розглянути можливість представлення продовження до доповіді, підготовленої на підставі результатів його візиту до Криму у вересні 2014 року, та оцінити поточний стан з правами людини та основними свободами на півострові".

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