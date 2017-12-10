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Снігопади у Британії спричинили хаос на дорогах, заблокували роботу аеропортів

Неділя, 10 грудня 2017, 14:05
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Сильні снігопади у різних частинах Великої Британії призвели до перебоїв у роботі аеропортів та русі наземного транспорту.

Про це повідомляє BBC.

Найбільш постраждалим від снігу регіоном став Уельс, де випало до 28 сантиметрів снігу. Снігопади супроводжуються сильним вітром.

При цьому, за прогнозами синоптиків, найближчим часом опади не припиняться, а також очікується зниження температури до 10-14 градусів за Цельсієм.

 

На півдні Англії також вирує негода – регіон накрили сильні дощі і вітер.

Снігопади вже призвели до погіршення умов на дорогах, водіям радять утриматися від дальніх поїздок. Дорожні і рятувальні служби у неділю зафіксували низку аварій, декілька трас довелося перекрити.

Снігопади призвели до перебоїв і у русі залізничного транспорту. Національна залізниця попередила про можливі затримки потягів.

Негода призвела до затримок рейсів в Аеропорту Манчестера. Аеропорт Бірмінгема тимчасово припинив роботу через те, що злітну смугу засипало снігом.

 

В аеропорту Стенстед сніг також заблокував злітну смугу. Аеропорт Лутон призупинив усі рейси через негоду.

Крім того, в Англії і Уельсі декілька тисяч будинків опинилися без електропостачання через негоду.

 

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