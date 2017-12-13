Знайти
АКТУАЛЬНО

Швеція відновлює військову присутність на острові Готланд у Балтійському морі

Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї

Безвіз України з ОАЕ набуде чинності 31 грудня

Президент Чехії призначив новий уряд

Україна та Польща скоротять "чорний список" - Порошенко

В Австрії на заводі стався витік хімічних речовин, 40 постраждалих

Комітет з нацоборони Канади пропонує надати Україні летальну зброю






США назвали умову для початку переговорів з КНДР

Середа, 13 грудня 2017, 20:50
Версія для друку Коментарі

США не готові вести переговори з Північною Кореєю, доки вона докорінно не змінить свою поведінку.

Про це у середу заявив офіційний представник Білого дому, повідомляє Reuters.

Заява від чиновника Білого дому надійшла вслід за запевненням Держсекретаря Рекса Тіллерсона, що США готові розпочати переговори з Пхеньяном у будь-який час та без попередніх умов.

"Зважаючи на нещодавній ракетний тест, проведений КНДР, зараз явно не час (для переговорів – Ред.)", - заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому у коментарі Reuters.

"Адміністрація одностайно наполягає на тому, що будь-які переговори з Північною Кореєю повинні зачекати, поки режим принципово не поліпшить свою поведінку", - сказав чиновник.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у води на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.

Північна Корея стверджує, що вона успішно випробувала нову потужну міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-15", яку можна оснастити "надвеликою важкою боєголовкою", що здатна вразити материкову частину США.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:50
США назвали умову для початку переговорів з КНДР
20:28
Посол України закликав Канаду переглянути візову політику
20:00
Швеція відновлює військову присутність на острові Готланд у Балтійському морі
19:28
Уряд Молдови підтримав зміну назви державної мови у Конституції
19:11
У Facebook повідомили, скільки витратила Росія на рекламу про Brexit
19:07
Клімкін: тепер ніщо не заважає отримувати зброю з Канади
18:48
Порошенко про рішення Канади щодо зброї: шлях до посиленої оборонної допомоги відкрито
18:32
фото
Під час тестового польоту літак "намалював" ялинку в небі над Німеччиною
18:26
Клімкін: Ми не можемо дивитися на історію з польської точки зору
17:57
Генасамблея ООН голосуватиме за нову резолюцію щодо Криму 19 грудня
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ганна Шелест, для Європейської правди

Brexit зупинився на кордоні: як проблема Північної Ірландії ламає переговори Великої Британії та ЄС

По обидва боки ірландського кордону є політики та активісти, які сподіваються на відновлення об’єднаної Ірландії. На думку колишнього міністра юстиції Ірландії Майкла МакДауела, ще 10 років тому він не міг уявити об’єднану Ірландію, але сьогодні готовий сказати "можливо"...

Юрій Панченко, Європейська правда

Уряд на свята: що стоїть за ротацією польської влади

Пауза у реконструкції уряду Польщі одночасно означає збереження нинішнього курсу щодо України. Головний дипломат поки зберігає свою посаду, а отже, найближчі півтора місяці МЗС Польщі продовжить старанно торпедувати відносини з Україною.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  