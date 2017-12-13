США назвали умову для початку переговорів з КНДР

Середа, 13 грудня 2017, 20:50

США не готові вести переговори з Північною Кореєю, доки вона докорінно не змінить свою поведінку.

Про це у середу заявив офіційний представник Білого дому, повідомляє Reuters.

Заява від чиновника Білого дому надійшла вслід за запевненням Держсекретаря Рекса Тіллерсона, що США готові розпочати переговори з Пхеньяном у будь-який час та без попередніх умов.

"Зважаючи на нещодавній ракетний тест, проведений КНДР, зараз явно не час (для переговорів – Ред.)", - заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому у коментарі Reuters.

"Адміністрація одностайно наполягає на тому, що будь-які переговори з Північною Кореєю повинні зачекати, поки режим принципово не поліпшить свою поведінку", - сказав чиновник.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у води на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.

Північна Корея стверджує, що вона успішно випробувала нову потужну міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-15", яку можна оснастити "надвеликою важкою боєголовкою", що здатна вразити материкову частину США.