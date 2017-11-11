Путін: Манафорт працював з Януковичем, з Росією це не пов'язано

Субота, 11 листопада 2017, 14:09

Президент РФ Володимир Путін заявив, що екс-глава передвиборного штабу президента США Пол Манафорт працював з колишнім президентом України Віктором Януковичем, Росія до цього відношення не має.

Про це він заявив сьогодні журналістам, передає російське видання РИА Новости.

"Що стосується пана Манафорта, його теж пов'язують з Росією, але єдине, що його пов'язує, це те, що він, будучи керівником або власником піар-агентства американського, укладав контракти і як бізнесмен теж працював в цій сфері, в тому числі з президентом Януковичем.

Але яке це має відношення до Росії? Ніякого. Зовсім нічого тут немає. Просто пусті балачки і бажання використовувати будь-яку зачіпку для боротьби з чинним президентом. Але це не наша справа, нехай вони самі розбираються", - сказав він.

Нагадаємо, колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами.

Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ в президентські вибори в США в минулому році.

У серпні 2016 року Трамп прийняв відставку Манафорта. Це сталося, зокрема, після того, як українські правоохоронці підтвердили наявність його прізвища у документах, які, як припускається, описують багатомільйонні нелегальні виплати, які у 2007-2012 роках здійснювала Партія регіонів.

Колишньому керівнику передвиборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть.