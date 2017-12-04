Посол США в НАТО: з Росією "бізнесу як завжди" не буде

Понеділок, 04 грудня 2017, 19:33

Посол США у НАТО наполягає, що у зв’язку з ситуацією в Україні з Росією "бізнесу як завжди" бути не може.

Про це Кей Бейлі Гатчісон заявила на брифінгу для преси напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, що відбудеться 5-6 грудня в Брюсселі, повідомляє "Голос Америки".

"НАТО висловлює рішучу підтримку Україні і демонструє Росії, що "бізнесу як завжди не буде", - підкреслила Гатчісон.

"Стосовно України, - потрібно бачити більше кроків з боку Росії в правильному напрямку", - заявила вона.

Серед інших пріоритетів оборонної політики США в НАТО Гатчісон відзначила співпрацю НАТО та ЄС: "Мобільність військ на території Європи в кризовій ситуації є ключовим пріоритетом США в сфері оборони".

В засіданні глав МЗС країн-членів НАТО планує взяти участь держсекретар США Рекс Тіллерсон, який розпочинає свій візит до Європи.

Засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбувається в рамках підготовки до саміту НАТО, який запланований на липень 2018 року.