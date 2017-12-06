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Тіллерсон заявив про відсутність нормалізації відносин з Росією

Середа, 06 грудня 2017, 15:35
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Міністри закордонних справ країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі вирішили, що нормалізація відносин з Росією нині неможлива.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Reuters.

"У нас було багато дискусій на цій зустрічі НАТО… щодо взаємодії з Росією. І я гадаю, серед членів НАТО є широкий консенсус з приводу того, що на сьогодні нормалізація діалогу з Росією відсутня" - сказав він.

Однак наголошуючи на залежності Заходу від Росії у плані зусиль щодо вирішення конфліктів на Близькому Сході, Тіллерсон заявив про позицію Вашингтона, згідно з якою завданням Москви як союзника Дамаска полягає забезпечити його участь у мирних переговорах по Сирії на чолі з США.

Раніше Рекс Тіллерсон раніше заявив, що відносини з РФ не прийдуть в норму без врегулювання в Україні.

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