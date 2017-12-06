НАТО відновлює контакти з РФ по військових каналах – Столтенберг

Середа, 06 грудня 2017, 18:47

НАТО працює над відновленням контактів з Росією по військових каналах, зокрема, для посилення безпеки у повітрі над Балтійським морем.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

"Після довгої перерви у використанні контактів по військовій лінії ці канали були використані главою військового комітету та головнокомандуючим військами НАТО в Європі. Вони обидва дивляться, як зробити так, щоб ці канали функціонували", - сказав Cтолтенберг.

За його словами, ініціатива щодо відновлення контактів по військовій лінії була висунута під час засідання Ради Росія-НАТО.

"Важливо, щоб сторони інформували одна одну щодо навчань, тому що це допомагає прозорості, передбачуваності, тому що коли є більше військової діяльності, ризики збільшуються, і важливо запобігти нещасним випадкам", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив занепокоєння стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової агресії проти України.