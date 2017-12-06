11 країн НАТО висловили протест через те, що Угорщина блокує діалог з Україною

Середа, 06 грудня 2017, 11:37

11 держав-членів НАТО, в тому числі Німеччина, висловили незгоду з діями Угорщини щодо блокування євроатлантичних ініціатив України через закон про освіту.

Про відповідний лист 11 держав з посиланням на неофіційну інформацію повідомило угорське видання Magyar Nemzet.

У листі держави чітко дали зрозуміти, що конфлікт між Угорщиною і Україною не повинен виноситися у площину НАТО.

Крім того, вони заявили, що не зовсім розуміють, у чому полягає проблема, і не вважають її аж настільки складною, щоб через неї ставити під загрозу стратегічні інтереси Альянсу.

У листі також ідеться про те, що суперечності у НАТО на високому рівні щодо України є сигналом для Москви, оскільки для будь-які розбіжності в альянсі є успіхом для РФ.

Декілька тижнів тому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна наклала вето на скликання грудневого засідання Комісії Україна-НАТО.

На подібних зустрічах НАТО завжди наголошує на тому, що підтримує територіальну цілісність України, яка була серйозно порушена. У грудні ця позиція не буде висловлена.

Наразі засідання комісії Україна-НАТО планується на зустрічі міністрів оборони альянсу у лютому, однак Угорщина поки не змінила своєї позиції щодо блокування.

Подібної позиції Угорщина дотримується і в питанні відносин України і ЄС. На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, як очікується, угорські дипломати піднімуть питання санкцій проти України