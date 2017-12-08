Венеціанська комісія офіційно затвердила висновок щодо освітнього закону

П'ятниця, 08 грудня 2017, 17:52

Венеціанська комісія сьогодні прийняла рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, меншин та іншими мовами.

Про це повідомила прес-служба Ради Європи.

У висновку зазначається, що стаття 7 Закону суттєво відрізняється від проекту закону, за яким велися консультації з меншинами.

"Вона містить важливі неточності та, як видається, не забезпечує необхідних рекомендацій щодо застосування міжнародних та конституційних зобов'язань країни. Точний обсяг гарантій освіти мовами меншин, в основному обмежений початковою освітою, не є зрозумілим", - йдеться у рішенні.

"З іншого боку, оскільки стаття 7 як рамкове положення не вказує на умови її реалізації, існує місце для тлумачення та застосування, що більше відповідає охороні національних меншин. Венеціанська комісія вітає готовність української влади використовувати такі можливості; наприклад, через навчання в початкових школах більшості предметів мовами меншин у конкретних класах для національних меншин", - зазначили в Комісії.

Що стосується середньої освіти, Комісія встановила, що також існує можливість для деякої гнучкості: чинний Закон про освіту є рамковим законом, а майбутній закон про загальну середню освіту, який ще має бути прийнятий, міг би передбачати більш детальні та збалансовані рішення.

"Крім того, стаття 7 забезпечує правову основу для викладання інших предметів на офіційних мовах ЄС, таких як болгарська, угорська, румунська та польська; здається, що українська влада має намір використати можливості, передбачені цим положенням", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, Венеціанська комісія відхилить ключову вимогу Будапешта щодо українського закону про освіту і в цілому підтримала Україну.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Угорщина готується до поразки: що змінить рішення "Венеціанки" у мовному конфлікті".