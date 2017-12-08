Венецианская комиссия официально утвердила выводы по образовательному закону

Пятница, 08 декабря 2017, 17:52

Венецианская комиссия сегодня приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы.

В заключении отмечается, что статья 7 Закона существенно отличается от проекта закона, по которому велись консультации с представителями меньшинств.

"Она содержит важные неточности и, как представляется, не обеспечивает необходимых рекомендаций по применению международных и конституционных обязательств страны. Точный объем гарантий образования на языках меньшинств, в основном ограниченный начальным образованием, не является понятным", - говорится в решении.

"С другой стороны, поскольку статья 7 как рамочное положение не указывает на условия ее реализации, существует место для толкования и применения, больше соответствующего охране национальных меньшинств. Венецианская комиссия приветствует готовность украинской власти использовать такие возможности; например, через обучение в начальных школах большинства предметов на языках меньшинств в конкретных классах для национальных меньшинств", - говорится в решении.

Что касается среднего образования, Комиссия установила, что также существует возможность для некоторой гибкости: действующий Закон об образовании является рамочным законом, а будущий закон о среднем образовании, который еще должен быть принят, мог бы предусматривать более детальные и сбалансированные решения.

"Кроме того, статья 7 обеспечивает правовую основу для преподавания других предметов на официальных языках ЕС, таких как болгарский, венгерский, румынский и польский; кажется, что украинская власть намерена использовать возможности, предусмотренные настоящим положением", - говорится в решении.

Напомним, Венецианская комиссия отклонила ключевое требование Будапешта по украинскому закону об образовании и в целом поддержала Украину.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" в языковом конфликте".