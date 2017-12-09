Росія назвала "антиросійськими випадами" нові санкції Трампа

Субота, 09 грудня 2017, 17:51

МЗС Росії назвало "антиросійськими випадами" нові санкції США проти Росії, які вводяться через порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Про це йдеться у заяві заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, оприлюдненій на сайті МЗС РФ.

"У Вашингтоні не знайшли кращого моменту, ніж 8 грудня - день відзначення 30-річчя Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), щоб виступити з погрозами на адресу свого партнера по угоді, яка стала одним з наріжних каменів процесу обмеження і скорочення ядерних озброєнь", - йдеться у заяві.

В МЗС РФ запевняють, що звинувачення США про порушення Росією договору мають "абсолютно голослівний характер".

У заяві Рябкова зазначено, що "антиросійська пропагандистська кампанія в контексті ДРСМД" може бути ознакою того, що у Вашингтоні узятий курс на вихід з даної угоди.

За його словами, якщо США вийдуть з цього договору, то президент РФ Володимир Путін буде змушений дати "дзеркальну відповідь".

"Що стосується чергових спроб лякати нас санкціями, то вони просто сміховинні", - заявили в МЗС Росії.

Нагадаємо, видання Politico, з посиланням на високопоставленого представника адміністрації, повідомило, що США схвалили нові санкції проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).