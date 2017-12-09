Россия назвала "антироссийскими выпадами" новые санкции Трампа

Суббота, 09 декабря 2017, 17:51

В МИД России назвали "антироссийскими выпадами" новые санкции США против РФ, которые вводятся из-за нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, обнародованном на сайте МИД РФ.

"В Вашингтоне не нашли лучшего момента, чем отмечавшееся 8 декабря 30-летие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы выступить с угрозами в адрес своего партнера по соглашению, которое стало одним из краеугольных камней процесса ограничения и сокращения ядерных вооружений", - говорится в заявлении.

В МИД РФ уверяют, что обвинения США о нарушении Россией договора имеют "абсолютно голословный характер".

В заявлении Рябкова указано, что "антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД" может быть признаком того, что в Вашингтоне взят курс на выход из данного соглашения.

По его словам, если США выйдут из этого договора, то президент РФ Владимир Путин будет вынужден дать "зеркальный ответ".

"Что касается очередных попыток пугать нас санкциями, то они просто смехотворны", - заявили в МИД России.

Напомним, издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации сообщило, что США одобрили новые санкции против России из-за нарушения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).