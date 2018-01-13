Прихильники Трампа намагались зірвати виступ мера Лондона

Субота, 13 січня 2018, 14:47

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Прихильники президента США Дональда Трампа спробували зірвати виступ мера Лондона Садіка Хана і закликали його заарештувати.

Про це повідомляє Sky News.

Мер Лондона брав участь у конференції, присвяченій боротьбі за гендерну рівність, коли його промову перервала група протестувальників, що вигукували гасла на підтримку Трампа і Brexit.

Один із протестувальників вигукував, що "вони зібрались тут, аби здійснити ненасильницький і мирний арешт громадянина". Дехто тримав у руках американський прапор.

У інцидент втрутилися поліцейські і вивели порушників за межі залу.

У п’ятницю Садік Хан заявив, що Трамп отримав повідомлення про те, що його "не раді вітати у Лондоні" після того, як американський президент скасував запланований візит на відкриття посольства США.

Британські ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився приїхати в Лондон через страх перед масовими протестами.

Садік Хан неодноразово критикував Трампа за його погляди на іслам та вказував на хибність ідеї Трампа заборонити в'їзд до США мусульманам з інших країн.