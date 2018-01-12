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Музей мадам Тюссо потролив Трампа через відмову приїхати в Британію

П'ятниця, 12 січня 2018, 18:04
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Музей мадам Тюссо виставив воскову фігуру американського президента Дональда Трампа біля будівлі майбутнього посольства США в Лондоні після того, як Трамп відмовився приїхати в Британію у лютому.

У п’ятницю Трамп заявив, що не планує бути присутнім на відкритті нового посольства США в Лондоні через незгоду з діями адміністрації президента Обами.

Невдовзі музей мадам Тюссо опублікував у Twitter фото воскової фігури президента на вулиці поруч з посольством.

"Трамп скасував свій візит, тому ми втрутилися! Звичайно, це стало несподіванкою для співробітників посольства", - написали музейники у соцмережі. На фото видно, як працівники активно фотографуються з фігурою президента США.

Як відомо, у Британії зібрали 1,8 млн підписів під петицією проти державного візиту Трампа і його аудієнції з королевою Єлизаветою. Їхнє обурення викликала міграційна політика американського президента.  

Британські ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився приїхати в Лондон через страх перед масовими протестами. 

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