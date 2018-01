Музей мадам Тюссо потролив Трампа через відмову приїхати в Британію

Музей мадам Тюссо виставив воскову фігуру американського президента Дональда Трампа біля будівлі майбутнього посольства США в Лондоні після того, як Трамп відмовився приїхати в Британію у лютому.

У п’ятницю Трамп заявив, що не планує бути присутнім на відкритті нового посольства США в Лондоні через незгоду з діями адміністрації президента Обами.

Невдовзі музей мадам Тюссо опублікував у Twitter фото воскової фігури президента на вулиці поруч з посольством.

"Трамп скасував свій візит, тому ми втрутилися! Звичайно, це стало несподіванкою для співробітників посольства", - написали музейники у соцмережі. На фото видно, як працівники активно фотографуються з фігурою президента США.

Trump cancelled his visit so we stepped in! It was certainly a surprise for the workmen at the Embassy. #TrumpVisit pic.twitter.com/L9Olk22XMm