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Суперник Земана на виборах президента Чехії очікує спроб РФ вплинути на другий тур

Понеділок, 15 січня 2018, 08:49
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Росія зацікавлена у обранні Мілоша Земана на другий президентський термін, тому спроби вплинути на виборчий процес не виключені.

Про це заявив суперник Земана у другому турі виборів Іржі Драгош в інтерв’ю Чеському радіо.

"Гадаю, Росія зацікавлена у наших виборів. Російські спецслужби зацікавлені у переобранні Мілоша Земана. Я не можу довести це, однак наша спецслужба визнала це у щорічній доповіді" - зазначив він.

За словами Драгоша, у Чехії є всі підстави бути занепокоєними через дії Росії.

"Дозвольте нагадати частину військової доктрини Росії, де НАТО названий найбільшим ворогом країни у військовому плані. Ми є членами НАТО. Логічно, що російські спецслужби працюватимуть на підрив Північноатлантичного альянсу" - сказав він.

На думку Драгоша, ще не час знімати санкції проти Росії, оскільки основна їх причина – окупація території України – нікуди не зникла.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів Мілош Земан набрав 38,56% голосів, його суперник Іржі Драгош – 26,6%.

Другий тур виборів президента Чехії відбудеться за два тижні.

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Юрій Панченко, Європейська правда, Прага-Київ

Крок до поразки Земана: хто здатен скинути проросійського президента Чехії

"Їржі Драгош чудово розуміє, що на сході України йде російська агресія. Відповідно, він не підтримуватиме скасування санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності України, включаючи анексований Крим... Він вітає європейський вибір України – ваша країна має отримати перспективи членства як у ЄС, так і в НАТО".

Юрій Панченко, Європейська правда, Прага

Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії

Земану 73 роки, і він у дуже поганій формі, та це не заважає йому бути лідером перегонів. Пропрезидентські ЗМІ зараз активно «працюють над іміджем» ключових конкурентів Земана. Їхніми стараннями до Драгоша приліпилося прізвисько Фікус – натяк на нехаризматичність вченого.


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