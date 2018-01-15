Суперник Земана на виборах президента Чехії очікує спроб РФ вплинути на другий тур

Понеділок, 15 січня 2018, 08:49

Росія зацікавлена у обранні Мілоша Земана на другий президентський термін, тому спроби вплинути на виборчий процес не виключені.

Про це заявив суперник Земана у другому турі виборів Іржі Драгош в інтерв’ю Чеському радіо.

"Гадаю, Росія зацікавлена у наших виборів. Російські спецслужби зацікавлені у переобранні Мілоша Земана. Я не можу довести це, однак наша спецслужба визнала це у щорічній доповіді" - зазначив він.

За словами Драгоша, у Чехії є всі підстави бути занепокоєними через дії Росії.

"Дозвольте нагадати частину військової доктрини Росії, де НАТО названий найбільшим ворогом країни у військовому плані. Ми є членами НАТО. Логічно, що російські спецслужби працюватимуть на підрив Північноатлантичного альянсу" - сказав він.

На думку Драгоша, ще не час знімати санкції проти Росії, оскільки основна їх причина – окупація території України – нікуди не зникла.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів Мілош Земан набрав 38,56% голосів, його суперник Іржі Драгош – 26,6%.

Другий тур виборів президента Чехії відбудеться за два тижні.

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