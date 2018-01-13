Земан лідирує на виборах президента Чехії

Субота, 13 січня 2018, 16:13

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Чинний президент Чехії Мілош Земан лідирує у першому турі виборів президента країни.

Після підрахунку понад половини голосів виборців Мілош Земан перемагає із результатом у 42%, інформує чеське видання Aktualne.

Його найближчий суперник колишній глава Академії наук Іржі Драгош отримує 25%.

Інші 7 кандидатів не набирають навіть 10% голосів виборців.

Це означає, що жоден із кандидатів не набирає понад 50% і у Чехії за два тижні відбудеться другий тур виборів.

Цей результат близький до того, що прогнозували соціологи. Втім, за цими опитуваннями Драгош може отримати перемогу у 2 турі. За прогнозом соціологів, він має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%.

73-річний Земан відомий своїми ісламофобськими поглядами та підтримкою скасування санкцій Євросоюзу проти Росії, а також пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

Колишній глава Академії наук Чехії Іржі Драгош – повна протилежність Земана, він підтримує санкції проти Росії та виступає проти референдуму про вихід Чехії з ЄС.

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