Глава МЗС Угорщини: Україна готує нові обмеження прав меншин

Понеділок, 15 січня 2018, 14:13

В Угорщині заявили, що Україна планує внести зміни до свого законодавства, які призведуть до нових обмежень прав меншин.

Відповідна заява глави МЗС Угорщини Петера Сійярто розміщена на сайті відомства.

"Замість того, щоб пом'якшити конфлікти, Україна зробила подальші пропозиції щодо обмеження використання мови та громадянства. Наприклад, буде обов'язковим показувати український переклад діалогів під час постановок театру, а угорські газети також повинні публікуватися двома мовами", - сказав Сійярто.

"Уряд Угорщини виступить проти останніх заходів з тією ж наполегливістю, як і проти Закону про освіту", - додав міністр.

Нагадаємо, 11 грудня 2017 року Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

Однак глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення Венеціанської комісії є "абсолютно однозначним", і викладені в ньому пропозиції не можуть тлумачитися двозначно.

За словами Сійярто, з документа "Венеціанки" зрозуміло, що "правильне рішення" - це внесення змін у суперечливу 7 статтю закону "Про освіту."