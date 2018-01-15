Глава МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав меньшинств

Понедельник, 15 января 2018, 14:13

В Венгрии заявили, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств.

Соответствующее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто размещено на сайте ведомства.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", - сказал Сийярто.

"Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании", - добавил министр.

Напомним, 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение относительно языковых положений закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендации для Украины, но одновременно – признает, что права венгроязычных меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены и без внесения изменений в статью 7 закона, которой устанавливается язык обучения.

Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Венецианской комиссии – "абсолютно однозначно", и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа "Венецианки" ясно, что "правильное решение" – это внесение изменений в противоречивую статью 7 закона "Об образовании".