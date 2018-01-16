У парламенті Каталонії заявили, що Пучдемон не може скласти присягу по відеозв'язку

Вівторок, 16 січня 2018, 08:58

Юристи парламенту Каталонії відкинули можливість складення присяги главою женералітату Карлесом Пучдемоном за допомогою відеозв'язку.

Про це повідомляє El Mundo.

У висновку юристів на 22 сторінках також йдеться про те, що Пучдемон не зможе делегувати свій голос чи призначити когось, хто виконає його роль під час дебатів щодо призначення глави регіону.

Юристи вважають, що кандидат на посаду глави уряду Каталонії повинен бути особисто присутнім під час дебатів у парламенті для "гарантії принципу безпосередності, щоб усі учасники могли бачити, чути і розуміти розвиток дискусії ".

Також вони заявили, що кандидат на посаду глави регіону може делегувати своє право голосу лише у разі проблем зі здоров’ям чи необхідності догляду за дитиною. Перебування Пучдемона у Брюсселі не підпадає під перелік винятків.

Раніше і прем’єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що Карлес Пучдемон не може керувати Каталонією з-за кордону.

Раніше сепаратистські партії Каталонії припустили можливість переобрання Пучдемона главою регіону за допомогою відеозв’язку.