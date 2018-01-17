Знайти
АКТУАЛЬНО

Верховний суд Польщі вважає "неконституційною" судову реформу чинного уряду

У Литві запустили аналог "Миротворця" - проект Vatnikas

ЄС прийняв стратегічний план з переробки пластику

У Польщі зафіксували спалах кору, серед хворих українці

Посол розповіла, коли США почнуть поставки оборонної зброї Україні

Парламент Чехії проголосував за вотум недовіри уряду Бабіша

Світовий банк теж висунув вимоги щодо Антикорупційного суду, на кону $800 млн






Уряд Чехії подав у відставку

Середа, 17 січня 2018, 11:08
Версія для друку Коментарі

Уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку після винесеного напередодні вотуму недовіри парламенту.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Уряд виконуватиме свої обов’язки до призначення нового кабінету.

Прем’єр Андрей Бабіш повідомив, що особисто передасть документ про відставку уряду президенту Мілошу Земану.

Як заявив речник президента Їржі Овчачек, Земан прийме відставку уряду до кінця тижня.

Як повідомлялося, 16 січня палата депутатів парламенту Чехії (нижня палата) проголосувала за вотум недовіри уряду Андрея Бабіша.

Президент Чехії Мілош Земан минулого тижня виступив у парламенті і висловив підтримку Бабішу, пообіцявши надати йому можливість ще раз спробувати сформувати уряд.

Рух ANO у жовтні минулого року виграв парламентські вибори і отримав 78 місць у парламенті, але цього виявилося недостатньо для формування більшості. Крім того, інші політичні сили відмовилася об’єднуватися з партією Бабіша.

Більшість партій закидають Бабішу і Земану, що і президент, і новий прем'єр-міністр діяли всупереч традиціям парламентської демократії.

Зокрема, не було серйозних переговорів щодо створення прозорої більшості, а президент і прем'єр від самого початку перейшли до питання створення уряду меншості.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
11:53
Македонські і грецькі дипломати відновлюють переговори щодо назви Македонії
11:25
Юнкер сподівається, що Британія знову стане членом ЄС після Brexit
11:08
Уряд Чехії подав у відставку
10:54
Президент Франції пообіцяв не допустити нових "джунглів" біженців у Кале
10:45
Верховний суд Польщі вважає "неконституційною" судову реформу чинного уряду
10:27
За добу в Середземному морі врятували близько 1400 мігрантів
10:14
Лікар Білого дому запевнив, що з психічним здоров'ям Трампа все гаразд
10:02
У ЄП підтвердили, що Україна продовжує дотримуватися критеріїв візової лібералізації
09:46
Суд над Манафортом може розпочатися восени
09:43
Придністров’я хоче отримати статус спостерігача у ПАРЄ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Світовий банк

Нові вимоги щодо Антикорупційного суду: що додав Світовий банк у конфлікт Києва та МВФ

Створення справді незалежного суду, а не його імітації, є важливим і для ЄС, і для США, і для інших ключових донорів України, тому схоже, що тут вони не будуть поступатися. Ми переклали новий лист – із вимогами, які висунули до законопроекту у Світовому банку...

Любов Акуленко, Світлана Майструк, для Європейської правди

Перевірки авто по-новому: чи запрацює в Україні європейська система техогляду

Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна найближчим часом має провести реформу сфери технічного огляду. Однак депутати думають інакше, пропонуючи систему, яка створює поле для корупції та спотворює поняття євроінтеграції.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  