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У Молдову не пустили російських журналістів, які летіли до Додона

Вівторок, 23 січня 2018, 10:56
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Молдовські прикордонники не пустили у країну знімальну групу російського телеканалу RTVI, які прилетіли взяти інтерв’ю у президента Ігоря Додона.

Як повідомляє сайт телеканалу, співробітники RTVI прибули в Кишинів рейсом з Москви в ніч на 23 січня. За твердженням телеканалу, візит був узгоджений на рівні президентської адміністрації.

"Незважаючи на те, що журналісти пред'явили прикордонникам офіційне запрошення від президента країни і лист від RTVI з підтвердженням мети візиту, знімальній групі відмовили у в'їзді в Молдову", - ідеться у повідомленні.

Журналістка Маріанна Мінскер, яка повинна була взяти інтерв'ю, повідомила, що у в’їзді було відмовлено, оскільки група не змогла підтвердити мету візиту.

Мінскер також стверджує, що молдовські прикордонники погрожували застосувати силу до оператора. Після цього знімальну групу посадили на борт літака до Москви.

Нагадаємо, минулого тижня прикордонна поліція Молдови відмовила у в'їзді в країну телеведучій російського телеканалу НТВ Іраді Зейналовій, яка мала взяти інтерв'ю у президента країни Ігоря Додона. Та згодом з допомогою Додона вона таки потрапила до країни.

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