Секретар "Венеціанки": ми не згодні з ключовою претензію Угорщини щодо мовного закону

Четвер, 25 січня 2018, 19:02

Венеціанська комісія не погоджується з вимогою Угорщини залишити в Україні можливість навчання виключно угорською мовою.

Про це сказав секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ні, ми не поділяємо цю позицію. Ми вважаємо, що держава може перейти від суто угорськомовної системи до змішаної, за якої частину годин буде викладання угорською, частину – українською. Понад те, це навіть краще для самих учнів, якщо вони будуть отримувати навчання двома мовами", - сказав Маркерт.

Однак він зазначив, що критика угорців обґрунтована, поки немає гарантій для мов меншин. Необхідно, щоб підзаконні акти встановили ці гарантії – приміром, скільки годин має бути навчання мовою меншин.

"Водночас державна мова також має викладатися у достатньому обсязі, зокрема, щоби людина мала можливість інтегруватися, була конкурентною на ринку праці – а для цього потрібно добре говорити українською, а не лише угорською. Але саме по собі двомовне навчання – це перевага", - сказав він.